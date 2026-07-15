Calciomercato Lazio | Chi è Kennedy: l'uomo della provvidenza che ha deciso una finale

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo settimane in cui sembrava che la Lazio fosse focalizzata unicamente sul mercato italiano per la nuova punta da regalare a Gennaro Gattuso, è spuntato un nuovo nome per l'attacco biancoceleste. Si tratta di John Kennedy, centravanti classe 2002 di proprietà del Fluminense.

PROFILO E NUMERI - Kennedy ha compiuto 24 anni a maggio e in questa stagione è sbocciato definitivamente in Brasile. In 35 presenze ha collezionato ben 14 gol e 2 assist, non ha mai fatto meglio in carriera. Numeri importanti che possono far comodo e come al reparto offensivo della Lazio, alla ricerca disperata di gol da aggiungere al proprio repertorio. Il centravanti brasiliano è dotato di buona tecnica e rapidità, mentre non ha la fisicità tra i suoi punti di forza (è alto 1.73 m). I numeri sono dalla sua, ma in Europa è tutto un altro mondo e ha tutto da dimostrare.

HA DECISO UNA FINALE - Nel 2023 sembrava vicino a trasferirsi in Europa dopo l'exploit in Copa Libertadores (era seguito anche dall'Inter). Il classe 2002 è stato decisivo nel percorso del Fluminense: agli ottavi di finale contro l’Argentinos Juniors ha deciso l'andata con un assist e il ritorno con un gol al 97’; ha segnato anche ai quarti contro l’Olimpia; in semifinale contro l’Internacional è stato autore di un gol e un assist; dulcis in fundo, ha deciso la finale contro il Boca Juniors al Maracanà.

LA SITUAZIONE - La Lazio cerca un centravanti, è andata oltre i nomi di Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti (che restano comunque in corsa). Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Il suo contratto con il Fluminense è in scadenza a dicembre 2027 e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.