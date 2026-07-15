Lazio, Cardone: "Pronostico? Al momento siamo nella seconda metà della classifica"

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Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sul mercato della Lazio e non solo: “La Lazio, dovendo fare il mercato con il bilancino, è costretta a proporre formule che non fanno chiudere subito le trattative, motivo per il quale le altre squadre hanno tempo di inserirsi".

"Se mi chiedete un pronostico, in questo momento come facciamo a posizionarci nella parte sinistra della classifica? Gattuso è stato diretto: ci sono 8-9 squadre che partono davanti. Al momento siamo nella seconda metà della classifica. Quando parliamo di ridimensionamento, parliamo di questo".

"I movimenti che si stanno facendo sul fronte politico e finanziario ok, ma comunque sono dell’idea che ci deve essere il supporto alla squadra. Chiaro è che Lotito dovrebbe farsi affiancare da qualcuno in grado di finanziare. L’emergenza è molto grave ma il senso di appartenenza va protetto. Dobbiamo cercare di andare avanti e tutelare la lazialità, sulle responsabilità siamo tutti d’accordo, non ci sono dubbi. La manifestazione del 2 luglio è stata incredibile, io sposo queste idee, poi non sono d’accordo con lo stadio vuoto”.

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