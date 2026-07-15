Reggina, slitta la firma di Marchionni e l'arrivo di Lotito: le ultime

RASSEGNA STAMPA - La firma di Marco Marchionni come nuovo allenatore della Reggina slitta di qualche giorno. Attesa inizialmente per oggi, arriverà con ogni probabilità venerdì, quando il tecnico, reduce da un viaggio all'estero e dopo le ultime due stagioni al Ravenna, sottoscriverà il contratto.

Successivamente sarà in città, tra la fine della settimana e l'inizio della prossima, per un sopralluogo al centro sportivo Sant'Agata insieme al ds Romairone. Intanto proseguono i lavori di riqualificazione sia al Sant'Agata sia allo stadio Granillo.

Come riporta il Corriere dello Sport, slitta anche l'arrivo del presidente Claudio Lotito, atteso prima negli Stati Uniti per la finale del Mondiale. Il patron amaranto dovrebbe raggiungere Reggio Calabria all'inizio della prossima settimana, quando presenterà il progetto sportivo del club insieme al sindaco Cannizzaro.