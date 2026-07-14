Inchiesta arbitri: si va verso l'archiviazione per Rocchi. Ma il pm non ha firmato

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Il 24 luglio è la data cerchiata in rosso per conoscere il destino dell’inchiesta che coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi. Entro quel giorno la Procura dovrà decidere come chiudere il fascicolo aperto con l’ipotesi di frode sportiva “in concorso con esponenti della società Inter”, non meglio identificati. Allo stato attuale, infatti, nessun dirigente o tesserato nerazzurro risulta formalmente indagato e i presunti esponenti del club richiamati nell’ipotesi accusatoria non sono stati identificati.

L’orientamento che sta prendendo corpo è quello di una richiesta di archiviazione. Prima della decisione definitiva restano però alcuni adempimenti da completare, a partire dalla firma del pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare dell’indagine dall’ottobre 2024. Il magistrato è destinato a trasferirsi a Roma per assumere un nuovo incarico e potrebbe chiudere personalmente il procedimento nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la firma non è ancora arrivata. Qualora il passaggio di consegne avvenisse prima della formalizzazione della richiesta, il compito di portare a termine l’attività investigativa sarebbe affidato al sostituto procuratore Paolo Ielo. In ogni caso, i tempi sono ormai definiti e non dovrebbero andare oltre la scadenza del 24 luglio. La conclusione del procedimento penale non rappresenterà necessariamente l’ultimo capitolo della vicenda. Una volta completati gli accertamenti, infatti, gli atti saranno inviati alla Procura Federale, che potrà analizzare la documentazione raccolta dalla magistratura ordinaria e valutare l’eventuale presenza di condotte rilevanti sul piano della giustizia sportiva, anche se Giuseppe Chiné aveva già archiviato dopo l'apertura del primo fascicolo.