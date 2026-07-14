Lazio, si lavora all'Isokinetic: "La nuova stagione parte da qui!" - FT
14.07.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si continua a lavorare in casa Lazio dove, da ieri, è iniziata ufficialmente la preparazione per la stagione 2026/2027 a Formello.
Non solo sedute di allenamento classiche in campo ma, per i giocatori biancocelesti, ci sono anche i test atletici all’Isokinetic che, sul suo profilo ufficiale, ha pubblicato diversi scatti che ritraggono i giocatori impegnati nelle diverse prove fisiche.
“La nuova stagione parte da qui. Pre-season testing per la S.S. Lazio a Isokinetic Roma”, questo il messaggio a corredo delle foto.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide