Lazio, si lavora all'Isokinetic: "La nuova stagione parte da qui!" - FT

14.07.2026 16:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, si lavora all'Isokinetic: "La nuova stagione parte da qui!" - FT

Si continua a lavorare in casa Lazio dove, da ieri, è iniziata ufficialmente la preparazione per la stagione 2026/2027 a Formello.

Non solo sedute di allenamento classiche in campo ma, per i giocatori biancocelesti, ci sono anche i test atletici all’Isokinetic che, sul suo profilo ufficiale, ha pubblicato diversi scatti che ritraggono i giocatori impegnati nelle diverse prove fisiche.

“La nuova stagione parte da qui. Pre-season testing per la S.S. Lazio a Isokinetic Roma”, questo il messaggio a corredo delle foto.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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