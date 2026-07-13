Lazio, Doekhi è sbarcato nella Capitale: le immagini da Ciampino - FOTO&VIDEO

13.07.2026 15:36 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Doekhi è sbarcato nella Capitale: le immagini da Ciampino - FOTO&VIDEO

Danilho Doekhi è arrivato nella Capitale. Il difensore centrale olandese è atterrato pochi minuti fa a Ciampino e nelle prossime ore sir echerà presso il centro sportivo di Formello dove incontrerà la Lazio per definire l'accordo che dovrebbe legarlo al club biancoceleste. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.
L'arrivo di Doekhi