Lazio, Doekhi è sbarcato nella Capitale: le immagini da Ciampino - FOTO&VIDEO

Danilho Doekhi è arrivato nella Capitale. Il difensore centrale olandese è atterrato pochi minuti fa a Ciampino e nelle prossime ore sir echerà presso il centro sportivo di Formello dove incontrerà la Lazio per definire l'accordo che dovrebbe legarlo al club biancoceleste.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_