Calciomercato Lazio | Gila tra proposta di rinnovo, cessione e percentuale: tutto quello che c'è da sapere

Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano/ Michele Cerrotta / Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore ha accettato la proposta dei rossoneri e venerdì è arrivata l'ufficialità. Un'operazione lampo dei meneghini che hanno bruciato la concorrenza del Napoli e hanno portato il calciatore sotto la Madonnina. La cessione dello spagnolo è stata avallata da Gennaro Gattuso in persona. Il tecnico ne ha parlato senza filtri durante la conferenza stampa di presentazione: "Vi dico la verità. Se fosse stato per Fabiani e Lotito, Gila sarebbe rimasto fino alla fine. Sono stato io a dire: chi non vuole stare, non deve stare. Uno deve rimanere con la testa".

Ambizioni, offerta economica e volontà di cambiare hanno fatto la differenza. La società biancoceleste ha provato a tenere il calciatore facendogli rispettare il contratto in scadenza nel 2027, ma dopo che il tecnico ha espresso il suo parere sulla vicenda si è deciso di procedere alla cessione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio ha anche tentato di prolungare l'accordo con l'iberico mettendo sul tavolo un triennale più ricco rispetto all'attuale accordo con clausola di rescissione unilaterale a favore del numero 34. Un'offerta arrivata in ritardo, solo negli utlimi mesi, visto che il difensore era in attesa di un rinnovo da anni e che non ha convinto lo stopper che ha preferito cambiare aria e squadra.

La Lazio ha ceduto Gila per 30 milioni di euro che, però, non entreranno tutti nelle casse della Lazio. Al momento dell'acquisto di Gila dal Real Madrid, infatti, era stata inserita una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%. Negli anni si è fatta confusione sulla reale percentuale di futura rivendita o meglio se fosse riservata solo alla plusvalenza o sull'incasso totale. Secondo quanto appreso dai nostri inviati, ai Blancos andranno circa 15 milioni quindi la metà dell'intera cifra incassata dalla Lazio. Una cifra importante quella incassata dai capitolini visto che a Gila mancava meno di un anno di contratto.