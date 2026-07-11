Lazio, Winter su Gattuso: "Credo che farà bene". E su Taylor...

11.07.2026 16:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Winter su Gattuso: "Credo che farà bene". E su Taylor...
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Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex calciatore biancoceleste Aron Winter ha commentato la scelta del club biancoceleste di puntare su Gennaro Gattuso, di come giocherà la sua Lazio, ma anche del connazionale Kenneth Taylor. Di seguito le parole dell'olandese.

GATTUSO - "Sono contento per lui, ha fatto bene in carriera, è stato sfortunato con l'Italia ma secondo me è un bravo allenatore. Spero e credo che farà benissimo con la Lazio".

TAYLOR - "Meglio da trequartista o nei due di centrocampo nel 4-2-3-1? Dipende dalla squadra, è bravo sia in fase offensiva sia nel dare equilibrio. Dipende dalla qualità della squadra".

LAZIO ALL'ATTACCO - "Si può giocare in attacco, ma bisogna sempre stare attenti. Con questa squadra però penso che Gattuso possa gioca in maniera offensiva".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.