Calciomercato Lazio | Marchegiani: "Gila grande acquisto del Milan"

Ai microfoni di Sky Sport Luca Marchegiani ha commentato l'operazione Mario Gila, passato ufficialmente dalla Lazio al Milan

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Il calciomercato della Lazio finora ha riservato soltanto uscite, con l'eccezione dell'arrivo a parametro zero di Pedraza, già finalizzato da febbraio. Nella giornata di venerdì è arrivata l'ufficialità della cessione al Milan di Mario Gila, con relativi saluti del difensore spagnolo, visibilmente commosso, alla tifoseria biancoceleste.

Ai microfoni di Sky Sport l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha commentato l'operazione Gila: "Un grande acquisto per il Milan, era il momento giusto per prenderlo perché ha maturato quell'esperienza giusta per permettergli di giocare a questi livelli. Si tratta di un giocatore veloce, un giocatore aggressivo, mi piace molto. Può dare da solo un'impronta al reparto arretrato del Milan per le qualità che ha".