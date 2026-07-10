Calciomercato Lazio | Petrachi rivela: "Avevo bloccato Gill per il Torino..."

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Giorno di conferenza stampa per il Torino. Il nuovo tecnico granata Ignazio Abate si è presentato di fronte alla stampa, con al suo fianco il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Proprio il diesse ha parlato di mercato e soprattutto di Orlando Gill, portiere paraguaiano del San Lorenzo che si è messo in mostra ai Mondiali 2026. Nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Lazio. Di seguito le sue parole su di lui.

"Gill? Un mese e mezzo prima del Mondiale, lo contattai e stavo portando avanti la trattativa con l'ex presidente del San Lorenzo. Ci sono state le elezioni, il presidente è saltato e sono saltati i meccanismi. Cambiando il presidente e gli interlocutori, poi si è messo di mezzo il Mondiale...A ll'epoca si poteva chiudere a cifre ragionevoli, oggi è diverso: non è una trattativa totalmente chiusa, ma il prezzo si è triplicato da quando l'avevo bloccato. Ma ho un portiere di primissimo livello che vuole venire al Toro, la società sta facendo grande resistenza ma se hai il giocatore che è dalla tua è già tanto... Lunedì li incontro e cerchiamo la formula".