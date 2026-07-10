Lazio, la presentazione di Gattuso e gli Stati Generali: il comunicato del tifo organizzato

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La decisione da parte della Lazio di fissare la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Rino Gattuso per domani, sabato 11 luglio in concomitanza con gli "Stati Generali", ha scatenato la reazione del tifo organizzato che in merito ha emanato un comunicato: “Fissare la presentazione di Mister Gattuso lo stesso giorno e alla stessa identica ora degli “Stati Generali” è l’ennesima provocazione di una società allo sbando, un tentativo disperato e inutile di creare un diversivo mediatico per oscurare la voce dei tifosi e nascondere la realtà in una contestazione ormai totale”.

“Noi non cadremo in questo tranello e per questo ci auguriamo che domani la sala stampa di Formello resti completamente deserta, perché chiunque deciderà di presentarsi a quella conferenza si farà complice dell’ennesimo schiaffo alla tifoseria”.

“Per quanto ci riguarda la presentazione di domani non esisterà. Nessun teatrino societario può distogliere l’attenzione dalla reale situazione, domani l’unico appuntamento che esiste sono gli “STATI GENERALI”.

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