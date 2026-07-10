Lazio, Lotito campione di incassi: il tesoretto dopo le cessioni

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RASSEGNA STAMPA - Vendere prima di comprare, questo il mantra e questo è successo in casa Lazio. Lotito, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, è senza dubbio campione di incassi e, a dirlo, sono semplicemente i numeri.

La Lazio ha ceduto Guendouzi a 27 milioni, Castellanos a 29, Romagnoli a 3, Gila a 15 al netto della rivendita, Provedel a 3 e Muriqi a 2.6 milioni. Totale? 23.6 milioni di euro ai quali si aggiungono anche i risparmi sugli ingaggi: Romagnoli (5), Gila (1.6 con il Decreto Crescita) e Provedel (4), e il conto sale rapidamente a 34.2 milioni.

Con questa somma la Lazio dovrà comprare dei rinforzi Gattuso, che chiede un difensore al posto di Gila, un trequartista, un’ala (vice Isaksen) e un centravanti.

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