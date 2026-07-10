Lazio, Di Canio si rivolge a Lotito: "Per decenza andrei via. I tifosi vanno rispettati"

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Paolo Di Canio, intervenuto ai microfoni di Repubblica, ha detto la sua anche sulla protesta dei tifosi della Lazio contro la gestione societaria del presidente Lotito. Le parole dell'ex biancoceleste: "Dico questo: lui gestisce il club come fosse un esercizio commerciale, tratta i tifosi come clienti. Ma se non vengono più al locale, io lo lascio no?"

"Mi rivolgo a lui: è normale rimanere lì? Io per decenza andrei via. I tifosi fanno investimenti economici e sentimentali, vanno rispettati. La gente ormai lo odia, usiamo le parole giusto. Gli ha tolto la possibilità di illudersi”.

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