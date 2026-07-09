Ex Lazio | Magro lascia il Verona: va in prestito alla Casertana

Nuovo trasferimento in prestito per Federico Magro. Il portiere classe 2005, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha lasciato nuovamente il Verona ed è passato alla Casertana. Nell'ultima stagione era stato al Foggia in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "La Casertana FC comunica essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Federico Magro. Il portiere classe 2005 arriva dall’Hellas Verona a titolo temporaneo. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, nel 2024 il passaggio all’Hellas Verona difendendo i pali della Primavera e diventando parte integrante della prima squadra nel ruolo di terzo portiere. Per Magro tanta esperienza nelle nazionali giovanili con Under 17, Under 19 e Under 20. Lo scorso anno il prestito al Foggia nel girone C di serie C".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03