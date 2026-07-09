Calciomercato Lazio | Fabiani in pressing per Sergi Dominguez: le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Blitz di Fabiani in Croazia. Il direttore sportivo della Lazio vuole chiudere quanto prima per l'arrivo di Sergi Dominguez dalla Dinamo Zagabria. È il nome principale per la difesa, dopo le cessioni di Mario Gila (Milan) e di Alessio Romagnoli (Al Sadd). È stata una giornata intensa di trattative che va ancora avanti, con il diesse che sta continuando a lavorare sulla formula e sulle cifre con il club croato: "Non ci sono novità, stiamo lavorando", ha rivelato ai nostri microfoni.

La Lazio si sta comunque avvicinando al classe 2005, l'obiettivo numero uno per il nuovo reparto arretrato di Gattuso. Per chiudere l'affare bisognerà trovare l'accordo sulla formula: per lo spagnolo, la Dinamo Zagabria vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, non un prestito con diritto (oppure obbligo condizionato) di riscatto. Fabiani prosegue la trattativa, anche perché il suo intento è quello di portare uno o due giocatori a Formello entro il weekend.