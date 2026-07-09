Lazio, visite mediche a Formello: gli scatti pubblicati dal club - FOTO

Sta per iniziare la nuova stagione della Lazio. Nella giornata di oggi la squadra si è radunata a Formello dove ha sostenuto le visite mediche d'idoneità all'interno del Lazio Lab, che proseguiranno in modo più approfondito nei prossimi giorni con altri test atletici all'Isokinetic. La società, attraverso i canali social ufficiali, ha pubblicato alcuni scatti in merito.

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