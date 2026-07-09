Lazio, la protesta dei tifosi arriva a Tajani: la posizione di Forza Italia

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Nel corso della conferenza stampa di presentazione del tesseramento 2026 del partito, il vicepremier Antonio Tajani, ha parlato anche della manifestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito: "Non è un problema che riguarda il partito, è al di fuori del dibattito politico e non preoccupa". Sull'iniziativa di alcuni tifosi della Lazio di non votare Forza Italia Tajani ha aggiunto: "Ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c'è un parlamentare o un altro. Non preoccupa, ci sono tante altre realtà. Io non sono tifoso della Lazio, mi preoccupo dei problemi della Juventus. Sono contento che c'è il Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra. Andrò a vedere Frosinone-Juventus il 23 agosto".