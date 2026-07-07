Calciomercato Lazio, braccio di ferro per Asp Jensen: il Bayern risponde
CALCIOMERCATO LAZIO - Si riscalda la pista che porta Asp Jensen alla Lazio. Come anticipato, i biancocelesti hanno fatto recapitare la prima offerta ufficiale al Bayern Monaco, nel tentativo di bruciare la concorrenza di Udinese e Deportivo La Coruna. Circa 6 milioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la cifra che il club intende disporre per l'acquisto del calciatore.
La giornata di oggi sembrava poter essere già decisiva. Ma proprio in questi minuti è giunta la risposta del Bayern alla proposta della Lazio, e la fumata sarebbe stata grigia. Nulla da fare, la societò tedesca non si è convinta, come conferma Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X: "Il Bayern non accetta l'offerta per Asp Jense, nonostante il giocatore abbia l'accordo con i biancocelesti".