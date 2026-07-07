Lazio, è il compleanno di Noslin: gli auguri della società
07.07.2026 16:30 di Simone Locusta
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Oggi è il compleanno di Tijjani Noslin, uno dei migliori della stagione appena conlusa sotto la guida di Maurizio Sarri. La società biancoceleste ha dedicato un messaggio di auguri al calciatore olandese sul proprio sito ufficiale e sui canali social: "Tijjani Noslin, attaccante biancoceleste, oggi spegne 27 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno". Di seguito, invece, il post social.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.