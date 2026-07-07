Calciomercato Lazio | Gila, parla l'agente: "Stiamo lavorando..."
07.07.2026 13:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intercettato dalla redazione di gianlucadimarzio.com, l'agente di Mario Gila Alejandro Camaño ha parlato da Casa Milan dopo l'incontro con il club rossonero. Tra i tanti giocatori in ballo c'è proprio il difensore della Lazio, sempre più in uscita da Formello. Anche se l'ultima offerta del Milan è stata rifiutata dalla società biancoceleste. Di seguito le sue parole: "L'incontro con il Milan è andato bene, come succede sempre con ogni club italiano. Gila al Milan? Sto parlando per tanti giocatori, ci sono tante trattative in ballo. Stiamo lavorando".
Le parole dell’agente di Gila Camaño dopo l’incontro a Casa Milan pic.twitter.com/LWKDfTqjT4— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2026
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.