Calciomercato Lazio | Un obiettivo va al West Ham: persa un'occasione?
CALCOMERCATO LAZIO - Il West Ham ha trovato l'accordo con il Famalicao. Gustavo Sà, centrocampista classe 2004, non si traferirà in Italia dove era statoa ccostato a squadra come Juve, Fiorentina, Ataltanta, Roma, Como e soprattutto Lazio, ma ha deciso di trasferirsi in Inghilterra. Sà è pronto a diventare un nuovo Hammers per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, iraggiungibile per i club di massima serie italiana, ma agevolmente spesi da un West Ham fresco di retrocessione in Championship.
SA' E CASTELLANOS - Trequartista tecnico, dotato di un'ottima qualità, Gustavo Sà è una delle pedine sulle quali punterà Espirito Santo per riportare il proprio club in Premier League, rendendo questa stagione solo un passo falso in una storia decisamente più gloriosa. Sà diventerà un compagno di squadra del Taty Castellanos, il quale potrebbe decidere alla fine di restare per un'altra stagione a Londra dopo il trasferimento di gennaio.