Calciomercato Lazio | Clamoroso dall'estero: "Interesse per Icardi"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Suggestione dall'estero: la Lazio sarebbe interessata a Mauro Icardi. A riportarlo è il portale di rumor di mercato TransferFeed, secondo cui l'argentino sarebbe uno degli obiettivi principali del club per l'attacco, insieme a Santiago Gimenez del Milan. Al momento l'ex Inter è senza contratto, svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray. Ora, a 33 anni, vorrebbe tornare in Italia, ma su di lui ci sarebbero anche società brasiliane e arabe.

Ovviamente è praticamente impossibile pensare a Icardi alla Lazio, soprattutto per quanto riguarda il costo dell'ingaggio. In Turchia, infatti, guadagnava dieci milioni di euro netti a stagione: una cifra folle non solo per il club di Formello, ma anche per quasi tutte le squadre di Serie A. A maggior ragione con la sanzione del mercato a saldo zero imposta ai biancocelesti, che possono acquistare solo alle stesse cifre di quanto hanno già ceduto. Senza dimenticare la strategia dell'abbassamento del monte ingaggi e del ringiovanimento della rosa iniziata dalla Lazio.

Pubblicato il 04/07