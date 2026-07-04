Calciomercato Lazio | Floriani Mussolini piace al Cagliari: la situazione
04.07.2026 10:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Romano Floriani Mussolini è tornato alla Lazio, dopo la stagione alla Cremonese, ma potrebbe non rimanere per molto a Formello.
Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, il Cagliari sarebbe interessato al calciatore e ha già fatto un sondaggio per capire quale possa essere la soluzione migliore. La formazione sarda punta a lavorare per un prestito.
Non è detto però che la Lazio decida di farlo partire. Floriani è cresciuto molto in questo anno e Gattuso potrebbe decidere di mettere il veto sulla sua cessione.
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