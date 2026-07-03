Lazio, Pedraza svela: "Ecco il numero che vorrei scegliere"
03.07.2026 19:30 di Simone Locusta
La Lazio ha annunciato Alfonso Pedraza, il primo acquisto del calciomercato estivo. L'ex terzino del Villarreal si è raccontato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Tra i vari temi affrontati, anche la possibile scelta del numero. Di seguito le sue parole:
"Se si dovesse liberare prenderei il numero 24 perché l'ho indossato per tanti anni al Villarreal, ma il numero non è una fondamentale per me".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.