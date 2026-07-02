Lazio, Mattei: "La manifestazione non toccherà Lotito"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio che andrà in scena nelle prossime ore contro la società.
"Questa manifestazione dei tifosi non toccherà minimamente Lotito. Quello che accadrà oggi è importante per sensibilizzare l’opinione pubblica ed il mondo della politica. Deve capire che aria tira a Roma, la politica è consenso e quello che accade qui genera solo dissenso. Tradotto in voti, in vista delle elezioni del prossimo anno, vuol dire perdere quota. Nella Lazio, come al solito, si nega l’evidenza. L’ultimo esempio è quello del Segretario Generale Armando Calveri. Non è vero che sia andato solo per stringere mani, ma è stato inviato da Lotito per capire quale fosse la situazione alla Reggina".