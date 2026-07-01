Lazio, Pedraza si gode i primi giorni a Roma: il post social - FOTO
01.07.2026 23:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Alfonso Pedraza si gode la Capitale in attesa di iniziare la sua nuova avventura da giocatore della Lazio. Il terzino spagnolo, che si trasferirà in biancoceleste dopo essersi svincolato dal Villarreal, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una sua foto a Roma, scrivendo nella caption: "Primi giorni".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.