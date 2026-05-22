Lazio, è il compleanno di Romulo: gli auguri della società - FOTO
22.05.2026 22:30 di Simone Locusta
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Solo sei mesi di prestito alla Lazio, ma Romulo resterà per sempre legato ai colori biancocelesti. In più occasioni ha espresso parole d'affetto nei confronti della prima squadra della Capitale, affetto più che ricambiato dai tifosi. L'ex calciatore brasiliano spegne oggi 38 candeline e la Lazio gli ha dedicato una storia Instagram per augurargli buon compleanno.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.