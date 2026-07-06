Lazio, l'ironia dei tifosi per le amichevoli estive: "I voli internazionali costano troppo"

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RASSEGNA STAMPA - Niente tournée all'estero né amichevoli di prestigio: la Lazio resterà interamente in Italia per la preparazione estiva, una scelta che ha alimentato il malcontento della tifoseria. Dopo due stagioni senza competizioni europee, molti sostenitori hanno interpretato il programma estivo come un ulteriore segnale di ridimensionamento del club.

La squadra di Gennaro Gattuso svolgerà il doppio ritiro a Formello (13-25 luglio e 29 luglio-9 agosto) e affronterà in amichevole Flaminia Civita Castellana, Avellino, Ascoli, Ostiamare, Frosinone e la Primavera. Solo le sfide di Ascoli e Frosinone si giocheranno fuori dal centro sportivo biancoceleste, mentre tutte le altre andranno in scena al "Fersini".

Sui social le reazioni dei tifosi non si sono fatte attendere, tra critiche e ironia. Come riporta Il Tempo, c'è chi ha scherzato proponendo un'amichevole contro la rappresentativa della Città del Vaticano e chi ha scherzato sul costo elevato dei voli internazionali. L'unica nota positiva, per chi vorrà usufruirne, riguarda l'apertura del "Fersini" ai sostenitori durante la seconda parte del ritiro, con modalità d'accesso che saranno comunicate nelle prossime settimane. Il debutto ufficiale della stagione è fissato per il 16 agosto, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova.