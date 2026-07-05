Calciomercato Lazio | Pinamonti, si inserisce anche la Roma: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo la difesa, anche l'attacco necessita di rinforzi e la Lazio si sta muovendo per cercare di regalare a Gattuso un profilo adeguato. Tra i nomi accostati ai biancocelesti, per il reparto offensivo, c'è anche quello di Pinamonti del Sassuolo. L'operazione sembra piuttosto complicata per motivi economici anche se il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe portare gli emiliani a fare delle riflessioni.
Oltre all'aspetto economico, la Lazio deve fare i conti anche con la concorrenza. Il ventisettenne sarebbe finito nel mirino della Fiorentina e, come riferisce Tuttosport, anche della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante in grado di completare il reparto e rappresentare un’alternativa affidabile a Malen e il neroverde è considerato in tal senso un profilo interessante.
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