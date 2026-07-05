Calciomercato Lazio, serve lavorare sull'attacco. Da Piccoli a Stojkovic: il punto
RASSEGNA STAMPA - Parallelamente rispetto alla difesa, che sembra essere il reparto più "in emergenza", proseguono i lavori anche sugli altri ruoli scoperti. In attacco è previsto un incontro tra la Fiorentina nel corso della settimana per cercare un'intesa su Piccoli. La Lazio punta al prestito con diritto di riscatto, i viola preferirebbero una soluzione economicamente più vantaggiosa fin da subito. Comunque, non è l'unico nome sul tavolo.
È stato proposto anche Pinamonti, ma il suo ingaggio (oltre due milioni) e la valutazione del cartellino complicano l'eventuale operazione. Il contratto in scadenza nel 2027, tuttavia, potrebbero indurre il Sassuolo a riflettere su formule più accessibili. Sul giocatore, riporta ancora Corriere dello Sport, resta vigile la stessa Fiorentina.
Sulla trequarti, Asp continua a essere il primo obiettivo. L'accordo col talento danese è stato già raggiunto, mancava quello col Bayern Monaco, ma nelle ultime ore, come anticipato dalla nostra Redazione, anche questo nodo sembra esser stato risolto. Sullo sfondo, infine, resta Luka Stojkovic, ma la concorrenza intorno al croato continua ad aumentare e, inevitabilmente, anche il prezzo del cartellino.
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