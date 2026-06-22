Calciomercato Lazio | Gattuso punta Stojkovic: ma prima serve cedere

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio resta per il momento bloccato da una regola che a Formello conoscono bene: prima le cessioni, poi gli acquisti. Di cessioni ufficiali ancora non ce ne sono state, ma tra le trattative più avanzate c'è quella che dovrebbe portare Alessio Romagnoli in Qatar, all'Al-Sadd, mentre continua il dialogo tra Ivan Provedel e l'Inter. Anche Mario Gila è destinato a lasciare la Capitale, con il Napoli che resta la sua destinazione più probabile. Solo dopo aver incassato dalle partenze, la società potrà accelerare sui rinforzi richiesti da Gennaro Gattuso.

Il tecnico ha individuato alcune priorità precise: un difensore centrale, un centravanti e almeno un elemento offensivo capace di agire alle spalle della punta nel 4-2-3-1 che ha in mente per la sua Lazio. Tra i nomi seguiti spicca quello del danese Asp Jensen, classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco. Reduce dall'esperienza al Grasshopper, dove ha collezionato 9 gol e 6 assist, il giovane esterno offensivo piace per qualità e prospettive di crescita. L'operazione è ben avviata, anche se al momento resta congelata in attesa delle cessioni.

Più esperto è invece Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria, profilo particolarmente apprezzato da Gattuso. Il croato, 22 anni, ha chiuso l'ultima stagione con 13 reti e 12 assist tra campionato e coppe, confermandosi uno dei talenti più interessanti del calcio balcanico. Valutato circa 10 milioni di euro, può agire sia da mezzala sia da esterno offensivo, caratteristiche che, riporta il Corriere dello Sport, lo rendono particolarmente adatto ai sistemi di gioco dell'allenatore biancoceleste.

Gattuso sta costruendo una Lazio versatile, capace di alternare il 4-2-3-1 al 4-3-3. A centrocampo può contare su Rovella, Cataldi e Belahyane, mentre resta da definire il ruolo di Dele-Bashiru, chiamato a compiere il definitivo salto di qualità. Per questo il tecnico ha chiesto anche un centrocampista box-to-box che possa garantire dinamismo e inserimenti.