Mondiali 2026 | Spagna e Belgio in cerca della prima vittoria: il programma
Nuovo giorno, stesse emozioni. Le ultime gare del Mondiale andate in scena hanno regalato una caterva di gol e qualche risultato inaspettato. Nella serata di ieri, l'Olanda ha travolto la Svezia con un netto 5-1, mentre la Germania ha battuto all'ultimo respiro la Costa D'Avorio in rimonta grazie alla doppietta di Undav. Nella notte, poi, Curacao ha strapapto il suo primo storico punto a una Coppa del Mondo e poche ore dopo il Giappone ha sancito l'elininazione della Tunisia con un pesante 4-0.
Il nuovo giro di partire verrà aperto dalla Spagna che, dopo il deludente pareggio contro Capo Verde, alle 18:00 cercherà i primi tre punti del suo Mondiale contro l'Arabia Saudita. Alle 21:00 il Belgio proverà a imporsi sul meno quotato Iran e a mezzanotte l'Uruguay sfiderà proprio la Cenerontola Capo Verde. Alle ore 03:00, infine, sarà la volta di Nuova Zelanda - Egitto, entrambe uscite con un punto dalla prima gara disputata nella competizione.