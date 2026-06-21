Sampdoria, un ex Lazio in pole per la panchina: i dettagli

21.06.2026 13:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Sampdoria, un ex Lazio in pole per la panchina: i dettagli
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© foto di Federico Serra

La Sampdoria sta cercando di chiudere per il nuovo allenatore e, stando a quanto riporta Sky Sport, in pole ci sarebbe un ex Lazio. Si tratta di Bernardo Corradi, reduce dall'esperienza di collaboratore tecnico di Allegri sulla panchina del Milan. In questa finestra di mercato è finito anche nel mirino della Carrarese. Prima di procedere con la firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato, dovrà prima risolvere con i rossoneri.

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