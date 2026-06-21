Cucchi: "Mi auguro che Lotito venda presto la Lazio. Su Lucca..."
21.06.2026 12:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Il giornalista e noto tifoso biancoceleste Riccardo Cucchi ha pubblicato su X il suo pensiero in merito al possibile arrivo di Lorenzo Lucca, centravanti in uscita dal Napoli, ma non solo. Di seguito il suo messaggio.
"Lorenzo Lucca, è una buona opzione per l' attacco, secondo me. Mi auguro, come tutti i laziali, che presto Lotito decida di vendere la Lazio. Ma nel frattempo continuo a tifarla e a interessarmi del mercato. Per qualcuno non bisognerebbe fare neanche questo. E mi pare assurdo".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.