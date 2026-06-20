Crollo dei Diritti tv, ma la Lazio rimane sesta: ecco quanto ha perso il club
In una fase segnata dalle contestazioni della tifoseria e da un mercato che, almeno finora, sembra sarà a saldo zero, per la Lazio arriva un'altra brutta notizia. Anche se poteva andare decisamente peggio.
Secondo le stime di Calcio e Finanza, il club biancoceleste dovrebbe incassare 51,7 milioni di euro dalla ripartizione dei diritti televisivi della Serie A relativi alla stagione appena conclusa. Una cifra inferiore di circa 4 milioni rispetto ai 55,6 milioni percepiti per il campionato 2024-25, ma comunque sufficiente a confermare il sesto posto nella graduatoria dei ricavi tv.
Davanti alla Lazio si collocherebbero Juventus, Roma, Napoli, Milan e Inter. La distribuzione delle risorse tiene conto di diversi parametri, tra cui i risultati sportivi, gli ascolti televisivi e l'affluenza del pubblico negli stadi.