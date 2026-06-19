Lazio, Lotito sereno sul Flaminio: “I tecnici non sembrano preoccupati”
19.06.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Sono arrivate le prime osservazioni dalla Soprintendenza sul progetto Flaminio della Lazio, che ora ha meno di 30 giorni per rivedere tutto in base alle richieste di integrazione ricevute e tornare a parlare nella conferenza dei servizi preliminare.
Ci sarà da lavorare, cambiare parte del progetto, farlo in tempi stretti. Eppure, Lotito non sembra essere preoccupato dalla questione. Il presidente della Lazio è stato infatti intercettato da la Repubblica e ha ostentato tranquillità.
“Io non seguo in prima persona la questione” ha spiegato Lotito. Che poi ha continuato: “Ma i miei tecnici non mi sembrano preoccupati. Poi vedremo”. Un poi a tempo estremamente ridotto: meno di un mese e arriverà al risposta sul Flaminio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.