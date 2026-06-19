Lazio, Signori ricorda Protti: "Ho perso un grande amico" - FOTO

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti. La notizia della morte dell'ex attaccante è stata seguita da numerosi messaggi di cordoglio, di chi ne ha ricordato le gesta in campo e il valore della persona nella vita di tutti i giorni. Anche Giuseppe Signori, suo compagno alla Lazio nella stagione 1996-97, lo ha voluto omaggiare, affidando a un post pubblicato su Instagram il suo saluto:

"Oggi il calcio ha perso un grande uomo e io ho perso un grande Amico. Insieme abbiamo corso, sudato, segnato e sognato. Tu con quel sorriso da guerriero e quel cuore enorme che illuminava lo spogliatoio. Ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa, e non voglio credere che non ci saranno più quelle chiacchierate infinite, quelle risate e quei gol da festeggiare insieme. Riposa in pace, amico mio. Ti porterò sempre nel cuore, come ai tempi in cui eravamo invincibili. Un abbraccio forte ovunque tu sia.

Beppe 🫂".