Calciomercato Lazio | Dia, prima il riscatto poi la cessione: sondaggi dalla Francia
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Dia potrebbe essere lontano dalla Capitale. Ma prima il riscatto e poi il mercato. Ci sono degli step formali da completare prima di poter approfondire il discorso. La Lazio, ricorda Il Corriere dello Sport, dovrà versare nelle casse della Salernitana 11,3 milioni di euro previsti dall'accordo sottoscritto due estati fa. Poi, il club potrà pensare alla cessione.
Il senegalese, che ha il contratto in scadenza nel 2028, è uno dei principali indiziati a lasciare Formello questa estate. Non si tratta solo di una bocciatura, ma anche della necessità economica della società che ha il mercato condizionato dal saldo zero. La speranza dei biancocelesti è riuscire a venderlo alla stessa cifra del riscatto o magari anche a qualcosina in più.
Ci sono stati dei sondaggi in Serie A, ma i segnali - prosegue il quotidiano - arrivano soprattutto dall’estero. In particolare, dalla Francia dove è particolarmente apprezzato in memoria delle stagioni disputate con lo Stade Reims. Si vocifera di club pronti a valutare offerte da 15 milioni di euro.
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