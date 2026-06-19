Calciomercato Lazio | Gila - Napoli, cala il gelo: affare (ancora) bloccato

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Cala il gelo per Mario Gila. Lo spagnolo è finito nel mirino del Napoli, o meglio di Allegri che lo vuole da quando era sulla panchina del Milan, ma la Lazio - come vi abbiamo raccontato - sta facendo muro e non è intenzionata a cederlo per una cifra inferiore a quella fissata.

Convincere Lotito non è facile, fermissimo sulla parola data a Gattuso: il centrale sarà ceduto solo di fronte a una proposta irrinunciabile da 30 milioni, considerando il 50% della rivendita che i biancocelesti dovranno versare al Real Madrid. L’agente del giocatore, ricorda il Corriere dello Sport, ha incontrato il club capitolino per ribadire la volontà del suo assistito che ha rispedito al mittente l’offerta proveniente dalla Premier e scelto il Napoli.

Gattuso, vista la situazione, ha anche acconsentito all’inserimento di contropartite mostrando apprezzamento per Rafa Marin, Beukema e Lucca ma i primi due non sono in vendita e il secondo stato pagato 35 milioni un’estate fa. Un’operazione complicatissima da strutturare, ma non impossibile. Certo è che, al momento, la possibilità di perdere Gila a zero è molto più concreta e alla lunga condizionare lo stato di resistenza a oltranza.

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