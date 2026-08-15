Zaccagni torna al centro della Lazio: Gattuso ritrova il leader tecnico

RASSEGNA STAMPA - Finalmente Zaccagni. Un ritiro senza intoppi per il capitano biancoceleste, un faro per il gruppo di Gattuso a livello tecnico. Come riporta il Corriere dello Sport, Zac ha chiuso il precampionato come capocannoniere della rosa, 6 gol, nessuno ha segnato più di lui nelle amichevoli estive. Il gioco di Gattuso, più votato all'attacco, esalta le doti dell'arciere avvicinandolo di più alla porta. Adesso sembra essere tornato ad essere il trascinatore della Lazio.

La pubalgia l'aveva bloccato a ridosso del ritiro con Sarri, saltato in parte a causa dell'intervento chirurgico necessario per risolvere la problematica fisica. L'annata, infatti, non è stata delle più semplici. L'inizio di quella nuova, invece, promette più che bene.

Gattuso si affida al suo numero dieci. Ha bisogno di un leader, sia tecnico che nello spogliatoio. La stagione sarà lunga e complicata, soprattutto con l'assenza dei tifosi all'Olimpico. La speranza è che tutti i segnali mostrati nel precampionato vengano confermati con l'inizio della stagione, a partire dal match contro il Mantova.