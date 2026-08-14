Lazio, Immobile dice addio al calcio: l'annuncio dell'ex capitano - VIDEO

14.08.2026 20:25 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Immobile dice addio al calcio: l'annuncio dell'ex capitano - VIDEO
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Ciro Immobile ha dato il suo addio al calcio giocato. La bandiera e simbolo della Lazio, recordman di gol con indosso la maglia biancoceleste, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera lunghissima e ricca di reti. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina del Parsi FC, ultima squadra con cui ha giocatore l'ex capitano laziale. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.