Lazio, Immobile dice addio al calcio: l'annuncio dell'ex capitano - VIDEO
14.08.2026 20:25 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ciro Immobile ha dato il suo addio al calcio giocato. La bandiera e simbolo della Lazio, recordman di gol con indosso la maglia biancoceleste, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera lunghissima e ricca di reti. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina del Parsi FC, ultima squadra con cui ha giocatore l'ex capitano laziale.
Ciro Immobile est une légende.— Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026
Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.
Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. pic.twitter.com/tV4vNhQF5w
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.