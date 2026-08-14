Lazio, Immobile dice addio al calcio: l'annuncio dell'ex capitano - VIDEO

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Ciro Immobile ha dato il suo addio al calcio giocato. La bandiera e simbolo della Lazio, recordman di gol con indosso la maglia biancoceleste, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera lunghissima e ricca di reti. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina del Parsi FC, ultima squadra con cui ha giocatore l'ex capitano laziale.

Ciro Immobile est une légende.



Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.



Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. pic.twitter.com/tV4vNhQF5w — Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026