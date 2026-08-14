Lazio, Gattuso ammette: "A Formello ha fatto caldo". E sulle amichevoli...

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato della gara di Coppa Italia contro il Mantova facendo anche un punto sul ritiro di Formello. Di seguito le sue parole.

"Sono molto soddisfatto del ritiro, avevo una mia idea e sapevo che era una squadra che aveva voglia di lavorare. I calciatori mi hanno sorpreso per intensità, per la voglia di stare in campo e di portare qualcosa di nuovo. Qui a Formello siamo stati bene, ma ha fatto caldo. A me non piace essere una via di mezzo, dobbiamo capire bene cosa vogliamo essere e fare, è la cosa più importante. Ma su questo i ragazzi mi hanno sorpreso, non mi aspettavo in così poco tempo di riuscire a... qualcuno può parlare di amichevoli di non alto livello, ma poi le partite sono tutte difficili. Sono soddisfatto del lavoro fatto e speriamo di iniziare bene".