Calciomercato Lazio | La Juve cerca un portiere: occhi su Mandas
14.08.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La Juventus è invischiata nel caso portieri. Sfumato Suzuki, vicinissimo in prestito dal PSG che lo comprerà dal Parma. Ma invece non se ne farà nulla. Per questo ora i bianconeri dovranno trovare un nuovo numero uno, che prenderà il posto di Di Gregorio. In cima alla lista c'è sempre Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham.
Come riportato da Tuttosport, però, la Juve segue anche altri profili. Tra Trubin, Lunin ed Ederson, ci sarebbe anche Mandas della Lazio. Al momento però il greco è assoluto titolare della squadra di Gattuso, che ha intenzione di puntarci tra i pali in questa stagione. Difficile quindi che il classe 2001 possa lasciare ora la Capitale: i bianconeri dovranno guardare altrove.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.