Calciomercato Lazio | Frattesi, "Here we go!": Romano annuncia il colpo
13.08.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO - "Here we go!". Davide Frattesi sarà un nuovo giocatore della Lazio. Ad annunciarlo è stato Fabrizio Romano con la sua solita formula che sancisce la chiusura degli acquisti. Nelle prossime il centrocampsita romano partirà alla volta della Capitale dove svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. Confermati i dettagli che vi avevamo svelato ieri. Frattesi si trasferisce in prestito oneroso da 1 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 14 che scatterà in base al numero presenze o alla posizione finale della Lazio in Serie A.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.