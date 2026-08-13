Calciomercato Lazio | Frattesi, "Here we go!": Romano annuncia il colpo

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CALCIOMERCATO LAZIO - "Here we go!". Davide Frattesi sarà un nuovo giocatore della Lazio. Ad annunciarlo è stato Fabrizio Romano con la sua solita formula che sancisce la chiusura degli acquisti. Nelle prossime il centrocampsita romano partirà alla volta della Capitale dove svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. Confermati i dettagli che vi avevamo svelato ieri. Frattesi si trasferisce in prestito oneroso da 1 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 14 che scatterà in base al numero presenze o alla posizione finale della Lazio in Serie A.