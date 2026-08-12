Frattesi - Lazio, il saluto di Biasin: "Ci hai fatti gridare come nessuno. Buona fortuna"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Davide Frattesi è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio e si prepara a lasciare l'Inter dopo tre anni in nerazzurro. Tra i vari messaggi di ringraziamento e saluti pubblicati online risalta quello del giornalista Fabrizio Biasin, che sui suoi canali ufficiali ha voluto salutare così il centrocampista:

"Non hai scritto la storia che i tifosi dell'Inter avrebbero voluto leggere, ma nonostante tutto in questi 3 anni li hai fatti gridare come nessuno.

Un ottimo calciatore, una persona perbene:

buona fortuna Davide Frattesi."