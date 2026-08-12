WOMEN | Serie A Women's Cup, Lazio - Parma: data e orario del 2° turno

La Lazio Women farà il suo esordio in stagione contro il Napoli, nella sfida valida per la prima giornata della Serie A Women's Cup. Nella giornata di oggi, attraverso una nota, la Lega femminile ha reso note le date e gli orari anche del secondo turno che vedrà, tra le altre, le biancocelesti impegnate contro il Parma. Il match è in programma il 30 agosto alle 18 presso lo Stadio Mirko Fersini e sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube.

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