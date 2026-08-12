Lazio - Frattesi, Sabatini smorza l'entusiasmo: "Lo volevano tutti, ora..."

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© foto di Daniele Buffa

Intervenuto ai microfoni di Sportium.fun, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell'operazione Davide Frattesi, ormai a un passo dal vestire la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole:

"Frattesi due estati fa lo volevano tutti, poi dopo lo volevano tutti meno uno, poi tutti meno tre, adesso è rimasta la Lazio per Frattesi? Sono cattivo ma ragazzi diciamo le cose come stanno: Frattesi adesso è un giocatore assolutamente da ricostruire anche nel morale perché esce da due anni difficili. Quindi, se va alla Lazio e gioca titolare, Frattesi fa solo bene anche se si tratta di prestito".