AIA, Rocchi potrebbe tornare operativo: ecco il suo ruolo
12.08.2026 17:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gianluca Rocchi potrebbe tornare operativo nel mondo arbitrale. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, per l'ex arbitro, dopo aver presentato le dimissioni da designatore in seguito alle indagini della Procura di Milano, si sarebbe aperta la possibilità di diventare osservatore UEFA e FIFA per l'Italia.
Una prima conferma ufficiale arriva proprio dalle dichiarazioni del vicepresidente vicario dell'AIA Francesco Massini, come riportato da La Gazzetta Dello Sport: "Intanto lo ringrazio per i cinque anni che ha vissuto da designatore: non avevamo alcun dubbio sulla sua rettitudine. Gli è stata revocata la sospensione cautelare, quindi…"