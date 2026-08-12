AIA, Rocchi potrebbe tornare operativo: ecco il suo ruolo

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Rocchi potrebbe tornare operativo nel mondo arbitrale. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, per l'ex arbitro, dopo aver presentato le dimissioni da designatore in seguito alle indagini della Procura di Milano, si sarebbe aperta la possibilità di diventare osservatore UEFA e FIFA per l'Italia.

Una prima conferma ufficiale arriva proprio dalle dichiarazioni del vicepresidente vicario dell'AIA Francesco Massini, come riportato da La Gazzetta Dello Sport: "Intanto lo ringrazio per i cinque anni che ha vissuto da designatore: non avevamo alcun dubbio sulla sua rettitudine. Gli è stata revocata la sospensione cautelare, quindi…"