Flaminio, il Comune sorride due volte: per la Lazio, ma non solo
RASSEGNA STAMPA - Sorride due volte il Campidoglio dopo la sentenza della Soprintendenza. Il parere favorevole al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio presentato dalla Lazio è stato promosso, ma solo a patto che vengano rispettati dei vincoli imposti.
Questo non significa solo che la Lazio potrebbe effettivamente riqualificare l'impianto (primo motivo di soddisfazione), ma anche che se il progetto biancoceleste dovesse naufragare il Comune di Roma avrebbe l'ok di massima della Soprintendenza per realizzare un impianto nuovo nel quadrante Flaminio da giocarsi con altri interlocutori. Come viene riportato dal Corriere della Sera.
Nel frattempo, il Comune di Roma si prepara a ricevere il progetto. Nelle prossime settimane sarà chiamato a impegnarsi nelle procedure per l'eventuale attribuzione dell'interesse pubblico al progetto di riqualificazuone del Flaminio presentato dalla Lazio.