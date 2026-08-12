Coppa Italia, Lazio - Mantova: il club ricorda l'appuntamento sui social - VIDEO

Il countdown è partito, la Lazio è prossima al debutto in stagione. Leggermente in anticipo rispetto alle altre, i biancocelesti inaugureranno la nuova stagione partendo dalla Coppa Italia dove affronteranno il Mantova nella sfida valida per i trentaduesimi di finale.

La partita è in programma domenica 16 agosto, alle 21:15 il calcio d'inizio. Via social, il club ha ricordato l'appuntamento con un video e il messaggio: "Ci siamo quasi. Prossima sfida Lazio - Mantova".

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